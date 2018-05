Mancini ct, parte toto-convocazioni: tre infortunati in bilico per il 4 giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primi dubbi da sciogliere per Roberto Mancini da ct dell'Italia. Esordio fissato al 28 maggio con l'Arabia Saudita, grande attenzione al 4 giugno, quando l'Italia giocherà contro l'Olanda a Torino e dovrebbe salutare Buffon. Parte il toto-convocazioni, a cominciare dai nodi infortunati: sicuri assenti Spinazzola, Conti e Verratti, scrive La Gazzetta dello Sport, da capire Chiellini, Immobile e Parolo. Il difensore della Juve, comunque, difficilmente rinuncerà all'addio all'azzurro del proprio capitano. Come De Rossi: Mancini ha sempre apprezzato il capitano della Roma e dovrebbe convocarlo. In attacco avanti al ritorno di Balotelli, ma senza stravolgere le gerarchie: priorità a Belotti, a Immobile se in condizione, e anche a Cutrone, volto nuovo del corso Di Biagio.