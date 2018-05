Mancini riparte dall'Italia, ma l'ultimo anno allo Zenit è stato un disastro

© foto di Federico Gaetano

L'Italia riparte da Mancini, Mancini riparte dall'Italia. Con l'obiettivo di dimenticare la stagione appena chiusa alla guida dello Zenit San Pietroburgo. È questo lo spunto de Il Giornale, che guarda alla questione in modo diverso da altri media: il quinto posto in campionato rappresenta il peggior piazzamento dal 2005. E a pesare sono i conti: lo Zenit ha speso 94 milioni di euro, il 30% in più di tutte le altre squadre messe insieme. Complicati anche i rapporti con la tifoseria, che non ha gradito alcune dichiarazioni del neo-ct azzurro.