Mancini: "Spero di rimanere a lungo. Allenare l'Italia è difficilissimo"

Piotr Stokowiec da Kielce è l'uomo che ha scoperto e lanciato Krzysztof Piatek. Tutto inizia con quattro sconfitte. Tutto parte da quattro gare dove l'allenatore ora alla guida del Lechia Gdansk prese in corsa lo Zaglebie Lubin. "Giocava con la seconda squadra, io arrivai quando la...

Lazio, niente clausola per Milinkovic-Savic: Liverpool e City in agguato

Sarà una Roma Under: senza De Rossi, dentro i prodotti degli anni '90

Lazio, l'ingaggio di Immobile dopo il rinnovo: bonus per gol e Champions

PSV Eindhoven, Van Bommel: "Inter? Il catenaccio italiano non c'è più"

Torresi: "Italiano in Paraguay, vi spiego la garra di Santander"

Presidenza FIGC, Gravina ha chiamato Marotta per Club Italia

Oggi Juve-Y-Boys. Youth League: 2-1 per i bianconeri

Napoli, Insigne: "Con la Juve non ho giocato bene ma sono sereno"

Gandini saluta i tifosi romanisti: "Grazie per avermi accolto tra voi"

Insigne ha confermato il dialogo con Banti per i cori razzisti allo Stadium

Ranucci su Report: "Nostra inchiesta coinvolge tutti, non solo Marotta"

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, a colloquio con EPCC a Teatro ha parlato della sua nuova sfida con gli azzurri. "Allenare la Nazionale non è una cosa semplicissima, tutti hanno il giocatore e la formazione perfetta per vincere. Ovunque tu vada c’è il tifoso di quella squadra che ti dice 'devi mettere questo o quello'. Allenare un'altra nazionale? Può capitare, ma spero di rimanere a lungo".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy