Mancini: "Zenit? Club importante con centro sportivo all'avanguardia"

Intervistato dalla Rai, Roberto Mancini, ha parlato dei playoff per l'accesso ai Mondiali tra Italia e Svezia e dell'impatto che ha avuto con la Russia e San Pietroburgo, città del suo Zenit: “Tra Italia e Svezia credo ci sia differenza. Era un girone abbastanza difficile con la Spagna nel gruppo. Dovrà giocarsela bene, però credo che andrà ai Mondiali e storicamente quando l’Italia fa fatica a qualificarsi poi fa un grande mondiale. Sicuro al 100% che ci qualificheremo. Il mio impatto in Russia? Mi sono trovato bene, San Pietroburgo è una bellissima città, ho trovato un club importante con uno stadio e un centro sportivo all’avanguardia. Adesso sta arrivando il freddo e vedremo. Come stanno affrontando i russi questo mondiale? Credo che dal punto di vista dell’organizzazione saranno perfetti perché si stanno preparando bene, gli stadi saranno straordinari“