Mandorlini: "Inter-Verona non scontata. Nerazzurri da Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di TuttoHellasVerona, il doppio ex di Inter e Verona Andrea Mandorlini, ha parlato del match in programma sabato: "La partita di domenica tra Inter e Verona è un match dall'esito tutt'altro che scontato, anche se tutto potrebbe far pensare il contrario. I nerazzurri, dopo un periodo di crisi sembrano aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori e sospinti da oltre 60.000 spettatori cercheranno punti importanti nella corsa alla qualificazione Champions. Il Verona, dal canto suo, dopo il pesante tonfo interno con l’Atalanta, cercherà di riscattarsi con l'obiettivo di portare a casa un risultato positivo, fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Una partita aperta a qualsiasi risultato, perché proprio questo è il bello di uno sport come il calcio. L’Inter ha tutte le carte in regola per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League".