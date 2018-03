Mandorlini sulla Fiorentina: "Il campionato non è ancora finito"

Fonte: Lady Radio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore Andrea Mandorlini ha parlato di alcuni temi legati al momento della Fiorentina, a pochi giorni di distanza dalla sfida contro il Torino: "Quello che è successo ad Astori è stata una tragedia. Dal punto di vista sportivo ci sono ancora tante partite, quindi è normale che la vita debba andare avanti, la stagione non è finita. Non sarà facile giocare, ma la Fiorentina dovrà trovare la forza per giocarle tutte, in nome del suo capitano. Mentalmente le scorie resteranno ancora, nel cuore e nella testa dei giocatori. Il Torino non è in un grande momento. E’ difficile parlare di calcio, anche per me, io queste situazioni le ho subite e non è facile. Vedremo cosa succederà domenica ma è ovvio che non è facile per Pioli e per tutta la sua squadra. Anche avversari turbati dalla vicenda Astori? Saranno influenzati ma non sicuramente come i suoi compagni, perché si, l’hanno vissuta, ma non in maniera diretta come i giocatori. Quella della Fiorentina mi sembra una squadra d’animo buono, fatta tutti di bravi ragazzi, tutti legati tra di loro, e quindi penso che per loro non sarà affatto facile, per loro è stata una perdita molto grossa. Simeone? E’ un ragazzo d’oro, di cuore. Contro il Benevento voleva fare gol per Astori e per il suo capitano. Non conosco direttamente i ragazzi, ma mi sembrano tutti giocatori di animo buono e penso che tutti abbiano subito molto questa tragica vicenda".