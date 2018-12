Mario Mandzukic fa il bomber e pure lo spiritoso. L'attaccante della Juventus, bonariamente ribattezzato "Mister No Good" per il suo essere musone, ha infatti pubblicato un simpatico tweet dedicato nientemeno che a Babbo Natale: "Caro Babbo Natale, anche se sono Mr No Good, posso avere lo stesso qualche regalo?", la battuta del croato d'acciaio.

Dear Santa, if I’m Mr No Good, can I still get some presents?

Caro Babbo Natale, anche se sono Mr No Good, posso avere lo stesso qualche regalo? 🎅🏼🎁🌲😀#santaclauseiscomingtotown #mm17🌪 pic.twitter.com/fG13GXmxNE

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) 24 dicembre 2018