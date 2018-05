Manfredonia su De Vrij: "Deve giocare, non vedo dove sia il problema"

© foto di Federico De Luca

Lionello Manfredonia alla fine della stagione 1984-1985 ha vissuto una situazione simile a quella che sta vivendo Stefan De Vrij in vista del passaggio già certo all'Inter: "Ai miei tempi cambiare era più difficile perché quando si cambiava squadra si attirava diverse critiche. Adesso tutti hanno accettato l'addio dell'olandese e dunque non vedo problemi. I biancocelesti hanno due risultati su tre e giocano in casa. Inzaghi sta facendo un grande lavoro e con lui tutta la società".