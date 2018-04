Maradona di nuovo nonno, è nato il figlio di Diego jr.

Pibe de Oro aveva già un nipote,nato da unione Giannina-Aguero

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Diego Armando Maradona ha un altro nipote. Dopo Benjamin, nato dall'unione di sua figlia Giannina con l'attaccante ora al Man City Sergio Aguero, oggi è nato Diego Matias, primogenito di Diego Maradona junior e di sua moglie Nunzia. "Vi racconto che è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore. Ora me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio Diego", ha scritto l'ex fuoriclasse sui social. "E' nato Diego Matías Maradona!Pesa 3.480 kg e sia lui che la mamma stanno benissimo. Il papà invece incomincerà a cambiarsi i pannolini insieme a lui!", ha scritto invece su Instagram Diego jr., figlio dell'ex Pibe de Oro e di Cristiana Sinagra ed ex giocatore della nazionale italiana di beach soccer: segnò anche un gol nella finale dei Mondiali 2008 a Marsiglia, persa 5-3 dagli azzurri contro il Brasile.