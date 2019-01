© foto di Insidefoto/Image Sport

Ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna, Diego Armando Maradona è già stato dimesso e le sue condizioni sono tutt'altro che preoccupanti. El Pibe de Oro, tramite Instagram, ha così tranquillizzato i suoi fans: "Voglio ringraziarmi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace avervi fatto preoccupare senza motivo. Voglio dirvi che non è successo nulla, sto bene. E oggi mi prendo cura dei miei nipotini Benja, Dieguito Matias e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti".