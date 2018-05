Maradona in Bielorussia: "Il mio miglior contratto". Con l'aiuto di Putin

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ho appena firmato il miglior contratto della mia vita, grazie al mio amico e avvocato Matias Morla". Parola di Diego Armando Maradona, da ieri nuovo presidente della Dinamo Brest, formazione della massima serie bielorussa. Una novità che lo stesso Pibe de Oro, raggiunto a Dubai, commenta sulle pagine di Clarín: "Sono felice. Mi hanno nominato ufficialmente presidente della Dinamo Brest e costruirò una squadra competitiva. Ringrazio la gente della Bielorussia per aver pensato a me, darò tutto come ho sempre fatto sul campo".

L'accordo, secondo quanto riferito dal quotidiano di Buenos Aires, porterà nelle tasche di Maradona "svariati milioni di dollari" e ha durata biennale, con la possibilità per entrambe le parti di risolverlo prima o di estenderlo per un'altra stagione. Maradona si occuperà direttamente del mercato, e anche della gestione delle giovanili. Per la conclusione del contratto, infine, sarebbe stata decisiva la mediazione di Vladimir Putin, presidente russo e amico personale dello stesso Maradona.