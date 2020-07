Marchegiani su Rangnick: "Si fa passare uno che non ha vinto come il salvatore del Milan"

I risultati di Stefano Pioli potrebbero mettere qualche dubbio in più al Milan sul futuro, ma ormai sembra esser stato bloccato Ralf Rangnick. Su quest'ultimo s'è espresso Luca Marchegiani, ex portiere, ai microfoni di Sky Sport: "Non stiamo parlando di un allenatore che viene al Milan avendo vinto già tanti campionati o altre cose. Questa società ha un blasone più grande di Rangnick, che stiamo facendo passare come il salvatore del Milan. Bisogna rispettarlo, però...".