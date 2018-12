Marchisio verso Juve-Inter: "Non sarà una gara a decidere il campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di venerdì sarà il primo derby d'Italia visto dalla Russia per Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus, oggi allo Zenit San Pietroburgo, ne ha parlato a Sky Sport 24: "Sarà un big match importantissimo, ma non sarà soltanto una partita a decidere il campionato, ne mancano tantissime. Però il fatto che si affrontino due squadre così forte la renderà importante soprattutto per lo spirito con cui scenderanno in campo".

Ronaldo e Icardi.

"Stanno dimostrando di essere i grandi protagonisti di queste partite. Sono due giocatori diversi, Icardi per 90 minuti può essere assente ma gli basta un pallone in area per fare gol, è uno dei migliori al mondo in questo. Ronaldo ha cambiato il suo modo di giocare in Italia, fa parte sempre della manovra ed è più determinante per la Juve. Sono due grandi campioni, ma confido anche in Giorgio (Chiellini, ndr), che ogni tanto arriva da dietro e la battuta".