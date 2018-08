Marco Simone su Ancelotti: "Giusto cambiare rispetto al percorso di Sarri"

Fonte: TuttoNapoli.net

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore del Milan, Marco Simone, che ha avuto Ancelotti come compagno ed allenatore: "Ho grande stima ed affetto per Carletto, abbiamo giocato insieme ed è un allenatore che ho conosciuto al suo primo anno al Milan, poi l'ho apprezzato per tutta la sua carriera. Già in campo era allenatore, dirigeva i compagni. Lui ha preso in mano una macchina perfetta costruita da Sarri, ma come accaduto con noi con Sacchi bisognava cambiare dopo un po'. Capello arrivò dopo gestendola in maniera diversa, come credo stia facendo Ancelotti. Fare le stesse cose avrebbe creato problemi, poi continuare con gli stessi schemi ti logora con la ripetitività".