Mareggini su Lafont: "Ieri nessun errore. Sarà sempre il titolare viola"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha parlato a FirenzeViola.it dopo le critiche ricevute da Alban Lafont, estremo difensore viola.

Che impressione le ha fatto Lafont?

"Sinceramente io non ho visto insicurezze da parte del portiere della Fiorentina. Magari ha commesso qualche imprecisione con i piedi, ma è capibile. Il mister Pioli gli chiede di giocare palla dal basso quindi ci sta qualche sbaglio. Secondo me, in generale, non ha fatto male. Molte volte, ad impostare, sbagliano anche difensori o addirittura centrocampisti, quindi non criticherei così tanto il francese".

Quindi per lei Lafont resta davanti a Dragowski nelle gerarchie?

"Sicuramente sì. Il polacco non mi dispiace, ma Lafont ha un distacco importante dal numero 69 viola. Quello che voglio dire è che Alban non ha fatto niente, secondo me, che porti Pioli a pensare di lasciarlo in panchina".

Quindi non può che migliorare Lafont?

"È implicito che un portiere appena arrivato in Serie A, se poi ha appena diciannove anni, possa sbagliare. Il primo gol di ieri sera lo ha preso su rigore, il secondo per un errore difensivo. Lui non poteva farci niente".