Marino: "Il sogno della Juve è Guardiola, unisce vittorie e spettacolo"

Pierpaolo Marino, ex dg dell'Atalanta, nel corso della trasmissione Calcio e Mercato, in onda su Rai Sport, ha parlato anche del prossimo allenatore della Juventus: "Il sogno dei bianconeri è Per Guardiola. La Juve vorrebbe unire lo spettacolo alle vittorie è al momento l'unico allenatore in grado di garantire questo è il tecnico del City. Sarri? Sarei meravigliato, per l'ex Napoli sarebbe una scelta importante perché arriverebbe in un club che ha vinto 8 scudetti consecutivi e le critiche, anche per il suo passato al Napoli, sarebbero dietro l'angolo qualora non dovesse vincere".