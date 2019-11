Fonte: TMWRADIO.com

Ventinove anni fa (15 novembre 1990) se ne andava Paolo Valenti, giornalista a tutti noto soprattutto per la conduzione di 90°Minuto, la trasmissione Rai che dagli anni '70 trasmetteva per prima i gol delle partite di serie A. Gli appassionati di calcio alla domenica non vedevano l'ora che iniziasse il programma per poter assaporare la gioia dei gol. Valenti con il suo sorriso e la sua calma dava il via alla trasmissione. "E' stato la spina dorsale della radio e della Televisione italiana", dice a TMW radio Mario Mattioli, altro storico giornalista Rai. "E' stato un maestro da cui non tutti hanno saputo trarre gli insegnamenti giusti. Con la sua pacatezza aveva indicato la strada da seguire".