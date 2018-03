Mario Rui: "Dato tutto col Napoli per meritare la chiamata del Portogallo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'esordio ieri con la maglia del Portogallo, l'esterno del Napoli Mario Rui ha commentato ai media la sconfitta rimediata per 3-0 contro l'Olanda. "Speravo in un risultato diverso per il mio debutto, ma ci teniamo stretti il secondo tempo che abbiamo fatto. Anche a risultato compromesso, abbiamo provato a creare occasioni per riaprire la gara. Questo debutto per me è semplicemente la realizzazione di un sogno. Tutti i calciatori hanno l'ambizione di giocare con la propria nazionale, anche io l'ho sempre desiderato e ho dato il massimo con il mio club per riuscirci", le parole del calciatore lusitano riportate da Il Mattino.