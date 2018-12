Mario Sconcerti: “Pioli ha responsabilitá evidenti, scritte non degne di Firenze”

Le vergognose scritte di Firenze, il momento no della Fiorentina e la domenica di Serie A che è alle porte. Questi e molti altri sono stati i temi trattati da Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico sportivo, in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport:

Sulle scritte a Firenze:

"Ci sono dei problemi che non hanno soluzioni. Questo della violenza, fisica e verbale, è irrisolvibile e il che non significa doversi rassegnare. È talmente evidente che nessuno di noi la pensi così, che si commetterebbe un errore se queste persone venissero prese sul serio. Chi ha fatto queste scritte sarà stato contento di aver sentito Allegri dire determinate cose forti in diretta tv".

In casa Fiorentina c'è il problema del gol...

"È evidente. La Viola sta attraversando un momento malinconico, la Juventus oggi ha trovato una squadra dimessa fatta eccezione di un quarto d'ora. La Fiorentina non riesce a chiamarsi neanche la fortuna addosso, sa che ogni tiro che farà non entrerà nello specchio. Non segna nessuno. Spero che la squadra di Pioli riesca a trovare qualche tipo di soluzione, il peggio potrebbe essere appena iniziato".

Pioli ha qualche responsabilità?

"Il problema è prima dell'allenatore, poi della squadra, che non è una grande squadra. In questi momenti, però, l'allenatore deve fare la differenza, altrimenti è inutile che stia lì. La Fiorentina deve stare attenta, la sua realtà è ancora indefinita".