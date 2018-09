Marocchi su Juve-Bologna: "Gara sempre vissuta con disagio"

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Marocchi parla al Corriere di Torino in vista di Juventus-Bologna di questa sera. Doppio ex della sfida, l'attuale opinionista di Sky Sport ha detto: "Come vivrò la partita del cuore? Male. Juve-Bologna, del resto, è la sfida che ai miei tempi non volevo mai giocare. L’ho sempre vissuta con un certo disagio. Avevo troppi pensieri extracalcistici, diciamo così, essendo io un tifoso rossoblù che ha poi sposato in pieno la fede bianconera. Ancora oggi la vivo con un certo peso a livello emotivo. Vorrei che vincessero entrambe. È impossibile vero?", ha detto.