Marsiglia-Lazio, curve Velodrome chiuse. Ma gli abbonati vanno in tribuna

Il Marsiglia finora ha raccolto solo un punto, in Europa League: per questo, contro la Lazio, il club chiama a raccolta i tifosi. Nella sconfitta con l'Eintracht al Vélodrome, lo stadio era completamente vuoto a causa della squalifica. Contro la Lazio, alla chiusura delle curve, i francesi porgono rimedio dislocando in tribuna gli abbonati in quei settori. Per questo sono stati riservati cinquemila biglietti nelle file più in alto in tribuna Ganay, a prezzi decisamente ragionevoli (10 euro). Un trucco messo a punto nelle ultime ore con il fine di aggirare la squalifica e non rinunciare allo zoccolo duro del tifo. In una riunione tra la dirigenza dei marsigliesi e gruppi organizzati è stato chiesto a questi ultimi di restare discreti, per evitare di urtare la Uefa. Trentamila tifosi sono attesi per la gara di giovedì prossimo.