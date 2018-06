Martina (PD) su Balotelli: "Favorevole a Mario capitano dell'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Se c’è un calciatore riconosciuto e bravo come lui che si mette a riflettere sull’Italia non guasta, anzi” . Lo afferma Maurizio Martina, Segretario Pd, a 24 Mattino, sull’idea di Mario Balotelli come capitano della nazionale azzurra. “Sì, assolutamente sì” risponde Martina che, commentando le parole del campione del Nizza, le connota come: “Giuste, semplici, forti”. E poi continua a Radio 24: “Avercene. Spero che continui così sinceramente. C’è bisogno anche di una voce come la sua per far capire alcune cose, alcune battaglie”.