© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso de 'La Domenica Sportiva Estate', è intervenuto l’agente Giocondo Martorelli e riguardo al futuro di Pogba e De Ligt ha detto:

“Io penso che non si sposterà dal Manchester United sia per motivi tecnici che per quello che produce a livello di merchandising. Per quel che riguarda De Ligt, secondo me si può fare ma non per le cifre di cui si parla. Se desse davvero 12 milioni di euro a De Ligt scatenerebbe un’asta per gli ingaggi nello spogliatoio. Milinkovic-Savic? Lo scorso anno le richieste di Lotito erano inarrivabili, quest’anno sicuramente è un’operazione più fattibile. La Juventus continua a mettere in rosa giocatori fisici e tecnici”.