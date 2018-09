Massimo Mauro: "Sarri sbagliava a non valutare tutta la rosa del Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Massimo Mauro, ex giocatore di Juve e Napoli, intervenuto ai microfoni di Tiki Taka: “Maradona? Diego è il calcio, anche se Zico e Platini sono stati straordinari. Chi stava accanto a Maradona capiva che c’era qualcosa di diverso, quando chi è il più bravo di tutti è pronto ad aiutare i compagni è esaltante. Insigne? Spero che duri, ci credo perché c’è Ancelotti in panchina. Carlo è quello che può migliorare tutti i giocatori del Napoli, l’errore di Sarri è stato non valutare tutti quelli che c’erano in rosa”, riporta TuttoNapoli.net.