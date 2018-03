Materazzi: "Inter sempre un po' pazza. Dura fermare Icardi"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico De Luca

Da Basilea, Marco Materazzi, ospite di un evento speciale con la stella dell'atletica leggera Usain Bolt, è stato intervistato da Premium Sport, si sofferma a parlare dell'Inter dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria: "L'Inter è sempre un po' pazza ma una prestazione come quella di domenica non è casuale, con la Samp mi è piaciuta molto. La squadra ha sempre lottato e il tifoso lo apprezza. Ci sono state partite un po' scoraggianti ma se riesci a riprendere le redini hai il polso della situazione, il problema sarebbe se le cose andassero peggio di domenica in domenica ma non mi sembra questo il caso vista la partita di domenica. Ora ci sono 2-3 partite importanti, saranno belli esami. La squadra ha risposto alle sollecitazioni del mister; ci sono tutte le potenzialità per arrivare tra le prime quattro, altrimenti sarebbe un mini-fallimento. I cavalli si vedono alla fine. Fermare Mauro Icardi? E' difficile, anche perché è un bravissimo ragazzo al di là di quello che si dice. A me piace per quello, poi in campo fa quello che deve fare". Matrix spezza una lancia in favore di Luigi Di Biagio, ct della Nazionale: "E' un'ottima persona, i risultati parleranno per lui. Adesso avrà due esami, ma ha dimostrato di amare questo lavoro. Se sarà bravo, si potrà giudicare. Ora si ricomincia, abbiamo fatto un bel botto ma ci sono tutte le carte in regola per ripartire. Sarà valutato anche per come preparerà le partite, in vista dell'esame di laurea contro Argentina e Inghilterra. Chi vedrei qualora fosse fuori? Io dico Carlo Ancelotti".