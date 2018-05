Matri, post per Buffon: "Un onore aver giocato con te. In bocca al lupo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo il post che Alessandro Matri ha voluto dedicare a Gianluigi Buffon nel giorno del suo addio alla Juventus: “È stato un onore giocare con te !!!!Onorato di poterlo dire !!!Buon ultima in ⚪️⚫️ CAPITANO !!!@gianluigibuffon In bocca al lupo per il tuo futuro !!! #UN1CO”.