Mattarella: 'Vivai non siano ambiti futuri guadagni'

Presidente Repubblica 'giusto equilibrio tra interessi e sport'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - ''I vivai non siano ambiti per guadagni futuri, ma luoghi dove emergano giovani talenti''. E' la raccomandazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel giorno della festa al Quirinale per i 120 anni della Figc. ''Ci vuole un giusto equilibrio tra interessi e sport, i primi non devono prevalere, è lo sport che deve rimanere prevalente''.