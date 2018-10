Matthaus: "Icardi meglio di Higuain e Spalletti ha più qualità di Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lothar Matthaus parla del derby di domenica: "Ho un bel ricordo del derby perché ho vinto più partite contro il Milan. Credo di aver un bel record col Milan, dove ho perso solo una partita in Serie A. Incrocio le dita per i nerazzurri e mi auguro che il prossimo anno siano ancora in Champions League, cosa importantissima per l'immagine del club. Credo che l'Inter sia favorita per domenica, perché è in buona forma. Preferisco Icardi a Higuain, per la tecnica e per come si muove in campo. Anche Higuain è un top player, ma come allenatore preferisco Icardi. Spalletti ha grande esperienza, Gattuso ha iniziato da poco e sta facendo molto bene. Ma credo che Spalletti abbia più qualità. Diciamo che l'Inter vincerà 2-1".