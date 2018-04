Mauro sulla corsa scudetto: "Juve deludente. Napoli oltre i propri limiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, storico doppio ex della sfida a distanza tra Juventus e Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sono rimasto deluso dai bianconeri: mi sarebbe piaciuto vedere la Juve di Madrid o di Monaco contro il Bayern. Aspettare gli avversari è stato mortificante per le potenzialità della squadra. Le critiche però devono andare ai giocatori perché in campo vanno loro e i grandi campioni devono prendere la responsabilità. Si sono accontentati del compitino come nei pareggi di Ferrara e Crotone. Se la Juve perderà lo scudetto saranno quelle due gare a fare la differenza. Sarri? Vuol fare la partita a costo di perderla. Il Napoli ha fatto molto di più delle sue possibilità: ecco perché hanno festeggiato dopo la vittoria di Torino".