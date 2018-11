Maxi Lopez: "Situazione coi figli triste, spero Wanda in futuro capisca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal 14 luglio scorso gioca per il Vasco da Gama, ha trovato una sua dimensione nonostante la lontananza dai figli. Maxi Lopez da qualche mese è ripartito da Rio De Janeiro e in una intervista ha parlato della sua vita privata, partendo dalla sua convivenza con Daniela Christiansson: "Stiamo insieme da 4 anni. Lei ha vissuto sempre in Svezia e in Italia. Rio è stato un grande passo per lei ma si sta adattando molto bene, è molto felice qui a Rio e speriamo di restare qui per molti anni.

Lopez ha tatuati i nomi dei suoi tre figli, avuti dalla precedente relazione con Wanda Nara. E parla anche del rapporto con loro: "La domenica dopo la partita mi chiedono sempre se ho segnato. Io chiedo loro com'è andata la giornata di Serie A. Parliamo molto perché loro vedono tutte le partite allo stadio o in tv. Per me il mondo del calcio è l'ideale per i bambini".

Sul suo rapporto con la sua ex moglie e con Mauro Icardi: "Non parlo con Icardi. E' il marito della mia ex moglie. Parlo soltanto con i miei figli. La situazione è difficile e triste. A Wanda dico sempre che i problemi dei genitori non riguardano i figli che ne devono restare sempre fuori. Spero che un giorno lei capisca e mi faccia trascorrere del tempo insieme a loro".