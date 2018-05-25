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Maxi-schermo a Jesi per prima ct Mancini

Al Pergolesi diretta Italia-Arabia Saudita con il papà Aldo
25.05.2018 23:45 di Gaetano Mocciaro  Twitter:    articolo letto 1484 volte
Fonte: ANSA
foto ANSA
foto ANSA

(ANSA) - JESI (ANCONA), 25 MAG - Maxischermo al Teatro Pergolesi di Jesi per salutare il debutto sulla panchina azzurra del tecnico jesino Roberto Mancini, nuovo ct della Nazionale. 'Mancini: atto primo' è il nome dell'iniziativa ad ingresso libero, promossa dal Comune per il 28 maggio in occasione della partita Italia-Arabia Saudita. Sarà presente alla serata, a cui collabora la Fondazione Pergolesi Spontini, anche Aldo Mancini, padre di Roberto. "Credo sia una bella iniziativa che Roberto Mancini merita - ha sottolineato il sindaco Massimo Bacci - e che sono certo incontrerà il consenso dei cittadini. Al di là delle capacità tecniche, mi piace sottolineare di Roberto le belle qualità di una persona sempre legata a Jesi e disponibile ogni qualvolta ne capiti l'occasione. Aprire per lui il teatro è un piccolo omaggio che vogliamo fargli, insieme al più grande in bocca al lupo per il prestigioso incarico alla guida della Nazionale italiana".
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