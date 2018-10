Mazzola: "Inter, contro la Lazio andrebbe bene anche un pareggio"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Campione d'Europa, vicecampione del mondo e interista doc. Parliamo di Sandro Mazzola, che a poche ore dalla sfida di questa sera tra Lazio e Inter (meteo permettendo), ha detto la sua ai microfoni di ElleRadio: "Mi aspetto una partita molto bella e da interista credo che sarebbe positivo anche un pareggio, vorrebbe dire che la squadra ha acquisito la giusta mentalità per uscire indenne dai campi più difficili della Serie A. In linea di massima dell’Inter mi ha colpito il modo in cui vengono affrontate le partite, con la determinazione giusta e con pochi sbagli. Una caratteristica che appartiene anche alla Lazio, devo dire. Difficile dire su chi puntare a livello di singoli, dire che le due squadre non sono male tecnicamente è un eufemismo. Non mi sbilancio sui calciatori perché hanno tutti le carte in regola per decidere una partita che si prospetta equilibrata. Immobile è un attaccante che gioca di più con la squadra, capace maggiormente di svariare. Icardi invece si piazza lì e guai a chi lo sposta, anche se è poi letale a livello realizzativo: sui cross l’argentino è un fenomeno".