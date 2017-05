© foto di Federico De Luca

L'ex allenatore della Roma, Carlo Mazzone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per analizzare la notizia dell'addio al calcio di Francesco Totti: "Come commentare questa notizia? Mi dispiace tanto. Non so perché sia astata presa questa decisione. Penso che abbia l'esperienza per fare il dirigente, conosce benissimo il mondo del calcio. Ho un grande rapporto con lui, con la sua famiglia e con i suoi amici. In passato gli ho dato delle chance che ad altri non davo per fargli dimostrare quello che valeva".