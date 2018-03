Mbappé scatenato e la papera di Lunev - Top&flop di Russia-Francia

Risultato finale: Russia-Francia 1-3

© foto di J.M.Colomo

I TOP

Mbappé gol e giocate da urlo. - Sblocca il risultato con un tocco ravvicinato e fa vedere delle giocate da grande campione come accaduto qualche minuto più tardi sull'occasione di Martial. Firma poi anche il tris, con la complicità di Lunev.

Gol e assist per Pogba - Due perle del centrocampista del Manchester United che fa segnare Mbappé e realizza il raddoppio con un magistrale calcio di punizione dalla distanza.

Smolov il più pericoloso dei suoi. - L'unico del fronte d'attacco russo a creare pericoli seri alla porta di Lloris. Accorcia le distanze con un tocco da bomber d'area di rigore.

I FLOP

La difesa russa in totale confusione. - Dopo una partenza incoraggiante non appena la Francia ha alzato il proprio raggio d'azione è andata in apnea lasciando occasioni su occasioni agli avversari.

Aleksey Miranchuk poco attivo. - Malgrado cambi spesso lato del campo, non riesce mai ad accendere la luce per la sua squadra dando poco contributo in fase offensiva a Smolov.

La papera di Lunev sul 3-1. - Dopo aver disputato un'ottima partita compiendo interventi notevoli, rovina tutto facendosi passare il pallone in mezzo alle gambe in maniera goffa sul terzo gol di Mbappé.