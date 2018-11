© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'infortunio alla spalla rimediato da Kylian Mbappé in amichevole contro l'Uruguay tiene in ansia il Paris Saint-Germain, ma l'attaccante francese tranquillizza tutti attraverso i propri profili social, postando una foto in cui paragona la sua fasciatura a quella indossata da Oliver Hutton in una puntata del famoso manga e anime Capitan Tsubasa. Uno scatto subito diventato virale.