Il neo centrocampista del Bologna, Gary Medel, è concentrato al 100% nella sua nuova avventura nel campionato italiano, tanto da rinunciare alla convocazione in Nazionale, o meglio chiedere al ct cileno di non convocarlo per potersi allenare con i nuovi compagni ed entrare in sintonia con loro e con gli schemi del tecnico Sinisa Mihajlovic. Lo riferisce Il Resto del Carlino.