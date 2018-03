Media argentini,catastrofe ko con Spagna

Commenti impietosi dopo il 6-1 subito ieri sera a Madrid

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'inimmaginabile 6-1 subito dall'Argentina ieri sera nell'amichevole premondiale con la Spagna a Madrid viene raccontato in modo impietoso oggi dalla stampa del grande Paese sudamericano. Risultato disastroso, non solo nei numeri, per una formazione che si sente ed è considerata una delle favorite per la vittoria del Mondiale in Russia. Il maggior quotidiano argentino, il Clarin, scrive "Catastrofe a Madrid. La Spagna ha schiacciato la nazionale con una vittoria per la storia" e aggiunge: "la Spagna ha tutto ciò che Jorge Sampaoli vuole per l'Argentina". Per il quotidiano sportivo Olè si è trattato di "un colpo storico", un ko "tremendo, di quelli che fanno male. Sei gol contro non è normale e la danza della Spagna è stata terribile. Quanto colpisce questa vittoria a meno di tre mesi dalla Coppa del Mondo! ". L'altro grande quotidiano argentino, la Nacion parla di "pugno in faccia, un vero bagno" e sottolinea che "senza Messi la squadra ha sofferto".