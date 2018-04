Messi assente all'addio di Iniesta: doveva rinnovare il passaporto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Spagna ha destato una certa sorpresa l'assenza di Lionel Messi, oltre a quella di Luis Suarez, alla conferenza stampa di addio al Barcellona di Andrés Iniesta. Un'assenza, spiega il Mundo Deportivo, dovuta a motivi burocratici: Messi aveva infatti fissato da tempo un appuntamento per rinnovare il proprio passaporto, oltre a quello di sua moglie e dei suoi figli. Un appuntamento che non è riuscito a posticipare, e che lo ha portato a essere l'unico, oltre all'uruguaiano, assente oggi. La Pulce parteciperà comunque alla partita di addio di Iniesta, in data ancora da definire.