Micheletti: "Juve, Gasperini sarebbe l'uomo giusto per il post-Allegri"

A MC Sport Live Show è il momento del giornalista ed opinionista Giorgio Micheletti.

Su Milan-Lazio e l’infortunio di Milinkovic-Savic

"In questo momento la Lazio guadagna in ordine con Parolo, ma perde di muscoli. Quello dell’ultimo periodo, Milinkovic non era quello che ti dava la possibilità di giocare in ‘vantaggio numerico’. Stasera serve ordine e forse è più utile Parolo".

Su Inter-Juve

"Il pareggio con la Roma ha diviso la critica. L’Inter è sempre una squadra che scatena spaccature. La sensazione è che stia passando il momento in cui non è guarita. La partita di sabato potrebbe essere quella giusta per guarire definitivamente. Vedremo che Juve sarà dopo la vittoria del campionato. Ma non credo che molleranno".

Sul caso Icardi

"Se fosse solo un procuratore, direi che va via. Ma Wanda Nara è anche una moglie, quindi credo che ora non si sa se dice la verità. E’ una situazione difficile da codificare. Forse bisogna solo tacere adesso".

Su Fiorentina e Atalanta

"Ha 40% di possibilità la Fiorentina di passare. Quella vista contro la Juve dice che corre di più, ma l’Atalanta fa spavento. Corre sempre, in ogni condizione. Sarà un esame di maturità per entrambe".

Sulla Roma

"Prendere Gasperini? Continua a pesare l’avventura all’Inter. Si è fatto la nomea di allenatore che non va bene nelle big. Ma la Roma dell’anno prossimo è un’occasione giusta per lui. Gasperini però è in rampa di lancio per qualche altra squadra. Chissà che magari non sia l’uomo giusto per il post-Allegri? Forse a Torino qualcuno ci può pensare".

Sulla lotta al quarto posto

"Di sicuro non la Roma, sarà lotta Milan-Atalanta, anche se meritano di più i bergamaschi".