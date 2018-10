Mihajlovic: "Stasera tanto passerà dai piedi di Icardi e Higuain"

Fonte: fcinternews.it

"Il derby di Milano è meno sentito rispetto a quello di Roma, ma resta una partita particolare e io lo so bene, avendolo giocato con l'Inter e vissuto in panchina col Milan". Lo scrive Sinisa Mihajlovic su 'Fuorigioco', l'inserto della Gazzetta dello Sport.

"Personalmente non tiferò, sono stato bene con entrambe le squadre, quindi diciamo che mi andrebbe bene un pareggio - spiega il serbo -. Molto passerà dai piedi di Icardi e Higuain, ma una vittoria può arrivare soltanto con l'aiuto di tutta la squadra e qui da entrambe le parti ci sono giocatori di livello in grado di risolvere una partita in ogni secondo. Penso a gente come Perisic o Brozovic nell'Inter, che sono forti fisicamente e possono fare la differenza, e a talenti come Suso e Calhanoglu nel Milan, bravi anche sulle palle inattive".