Mijatovic: "Juve, puoi battere il Real. Dybala? Meglio Icardi"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha intervistato Predrag Mijatovic, l'uomo che decise la Champions del Real Madrid contro la Juventus. "Adesso puoi farcela Juve -dice al quotidiano sportivo-. Allegri puoi batterlo in finale ma in due gare è molto difficile. E' cercato in Europa? Lo merita, contro il Tottenham al ritorno è stato decisivo. Dybala? Bravo, ma il Madrid cerca una punta ed è meglio Icardi, anche per la clausola".