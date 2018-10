Milan, 15 gare di fila con almeno un gol al passivo. Prima volta dal 1946

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Incredibile dato statistico che riguarda il Milan: con la rete segnata da Riccardo Saponara i rossoneri allungano a 15 la striscia di partite consecutive con gol al passivo, considerando solamente le partite in Serie A. È la prima volta che succede dal 1946. Allargando il discorso anche alle altre competizioni il Milan in questa stagione non ha incassato reti solo in un'occasione, all'esordio nella fase a gironi d'Europa League contro il lussemburghesi del Dudelange.