Milan, 4-0 alla Primavera: doppietta per Andrea Conti

Buone notizie per il Milan e per Andrea Conti. Nell'amichevole di questa mattina i rossoneri hanno battuto con il risultato di 4-0 la Primavera. Sugli scudi, l'esterno ex Atalanta, autore di una doppietta. di Castillejo e José Mauri le altre due reti. Conti, è apparso in buono stato di forma e pare sempre più vicino al completo recupero.