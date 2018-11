Milan, a centrocampo tutto su Kessie e Bakayoko

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan è alle prese con gli infortuni e Rino Gattuso non può certo sorridere pensando al suo centrocampo, orfano per almeno quattro mesi sia di Lucas Biglia che di Giacomo Bonaventura. Per questo il tecnico rossonero punterà tutto su Franck Kessie e Tiemoue Bakayoko: il primo è una certezza ormai da tempo mentre il mediano arrivato in estate dal Chelsea sta piano piano trovando se stesso nella mediana a due disegnata dallo stesso allenatore. A riportarlo è Tuttosport.