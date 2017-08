Milan, Abbiati: "Vogliamo tornare in Europa, rosa giovane e competitiva"

Il club manager del Milan, Christian Abbiati, a TV8, parla così prima della gara contro lo Shkëndija. Queste le sue parole: "Da giocatore soffrivo l'assenza dalle competizione europee, siamo vicini a tornare. Siamo speranzosi su questo. Siamo una squadra organizzata con tanti giovani. L'Europa League non è facile, ma già tornare in Europa per noi è importante. Il mio nuovo ruolo? Mi mancava Milanello, mi mancavano i colori rossoneri. Devo un po' capire la mia nuova dimensione, ma sono contento"