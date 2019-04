Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti non è stato convocato per la sfida contro l'Udinese, valida per la trentesima giornata della Serie A. Affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra per il terzino rossonero, che dunque verrà tenuto a riposo precauzionalmente in vista delle prossime decisive partite di campionato e di Coppa Itali e le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.