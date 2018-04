Milan, allenamento mattutino in vista del derby con l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il ko maturato nel finale della sfida contro la Juventus, i ragazzi di mister Gattuso sono tornati in campo per preparare il prossimo appuntamento in programma mercoledì: il Derby contro l'Inter. Palestra e lavoro defaticante per i giocatori impiegati nel match dello Stadium. Per tutti gli altri componenti della rosa il lavoro si è svolto sul campo esterno del centro sportivo. Dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno lavorato su alcune esercitazioni tecniche, basate su cross e tiri in porta. Ha chiuso l'allenamento una partitella a campo ridotto. Lo riporta il sito ufficiale del Milan.