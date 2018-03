Milan, André Silva: "Mesi in panca, ma sono giovane e devo migliorare"

Fonte: Sky

Con il gol nel finale, André Silva ha deciso il match con il Chievo. Ecco le sue parole a Sky: "Sono felice per il gol e per il successo, mentre quello all'Arsenal purtroppo non è servito - dice il portoghese -. Come ho vissuto questi mesi? In panchina (ride, ndr). Sono giovane, devo lavorare e cerco di segnare per la squadra. Il mio pensiero è sempre stato quello di restare qui e fare il mio lavoro al Milan. Qui in Italia per me è cambiato tutto, è stata la prima volta che sono uscito dal mio Paese. Ma il calcio è calcio, uguale ovunque. Ma si fa sempre di tutto per fare il meglio possibile. Non penso che abbia pesato su di me l'alto costo del trasferimento, il vero problema è quello che ho già detto, ossia che cambiando Paese poi cambia tutto".