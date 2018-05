Milan, avv. Giuliani: "Strana la bocciatura dell'Uefa al Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avvocato Francesco Giuliani, specializzato in contenzioso tributario, diritto penale tributario e in negoziazioni per compravendita di società e professionisti sportivi, ha parlato a Tuttosport della delicata situazione del Milan dopo la bocciatura della UEFA: "Una decisione molto strana rispetto ai casi passati", esordisce Giuliani. Che poi continua: "A mio avviso, pesa quello che è il vero tema del contendere. La provenienza dei capitali con cui è stata acquistata la società. Non credo che l'Uefa possa nutrire dubbi concreti sulla possibilità di aggiustare i conti. Ma su chi siano i fantomatici acquirenti, questo non si sente in grado di saperlo".