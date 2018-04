Milan, Biglia tenta il clamoroso recupero per la finale di Coppa Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucas Biglia starebbe tentando a tutti i costi il recupero per la finale di Coppa Italia. Dopo la frattura alle due vertebre subita nel corso della sfida contro il Benevento, con tempi di guarigione stimati dai medici in possibili 6 settimane, il giocatore sta quotidianamente lavorando al centro sportivo di Milanello per tentare un clamoroso recupero, nonostante la gara contro la Juventus sia ormai distante sole 3 settimane. In caso non riesca ad essere a disposizione per la partita di Roma, Biglia vorrebbe comunque recuperare entro fine stagione per conquistare la qualificazione in Europa League con il Milan e mettersi a disposizione di Sampaoli per poter essere convocabile per il Mondiale con la Nazionale argentina.